Новый электрический хэтчбэк Volkswagen I.D‍ появится на рынке в 2020 году

Первый электрический хэтчбек компании Volkswagen поступит в производство в конце 2019 года, а его продажи начнутся в 2020 году.

Недавно в Сети появилась новая информация про первый электрокар немецкого автопроизводителя. Так, стало известно, что он будет относится к семейству I.D. и его построят на специально разработанной для электрических автомобилей платформе MEB.

Силовая установка серийной версии пятидверного хэтчбека будет состоять из 167-сильного электрического мотора и блока аккумуляторов, который обеспечит запас хода до 600 км.

Также в компактной электрической модели появится поддержка быстрой зарядки, которая пополнит аккумулятор до 80% за 30 минут.

Пока всех характеристик электрокара не раскрывают, но было сказано, что на разгон от 0 до 100 км/ч электрическому хэтчбеку потребуется около 8 секунд, что стоит отметить, достаточно мало для подобного автомобиля.

Основным рынком сбыта электрохэтчбека Volkswagen I.D станет США и Китай.