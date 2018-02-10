В целом продажи компании Suzuki в прошлом месяце сократились на 21 процент. Автопроизводителю на российском рынке удалось реализовать 209 своих автомобилей.

Suzuki Vitara в России стал самой популярной моделью бренда в январе, который был продан в количестве 128 экземпляров, что на 17% меньше.

Также в нашей стране было реализовано 73 кроссовера Suzuki SX4. Этот результат оказался хуже, чем в январе 2016 года на 17%.

Компактный внедорожник Jimny разошелся тиражом в количестве 8 штук, что на два процента больше.