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В Китае рассекретили новое поколение кроссовера Kia Sportage

Новости
10.02.2018 23:10
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Модель, предназначенная для китайского рынка существенно отличается от европейской версии, и она создана на базе Hyundai ix35, который также продается в этой стране.

Корейская компания показала новый Kia Sportage, однако все характеристики новинки пока не стали раскрывать.

Было сказано, что кроссовер поступит в продажу весной и он будет предлагаться с 2,0-литровым 165-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В дальнейшем еще появится модификация с 1,4-сильным ДВС мощностью 130 л.с. Китайская версия Kia Sportage будет доступна с передним приводом и системой полного привода.

Ориентировочно стоимость новинки составит от 145 тыс. юаней (1,3 млн рублей).

KIA представит новый кроссовер KIA Sportage осенью 2018 года‍

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