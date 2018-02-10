Житель Новосибирска выставил на продажу Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ за 20 млн рублей

В Новосибирске выставлен на продажу модернизированный ГАЗ-12 ЗИМ. За глубоко переработанную классическую модель просят 20 млн рублей.

ГАЗ-12 ЗИМ по комфорту не уступит зарубежным дорогим премиальным моделям, при этом внешне автомобиль практически не изменился, если только не учитывать колесные диски от Solomon Alsberg B1 Force.

Как указал автор объявления, работы по созданию ГАЗ-12 ЗИМ CUSTOM велись свыше пяти лет, а на все установленные узлы были оформлены документы и внесены соответствующие изменения в ПТС.

Как передает 1NSK, под капотом ЗИМ установлен двигатель Nissan (VQ-30), у японской компании также была «позаимствована» автоматическая коробка передач, а вот задний мост у машины от Chevrolet Camaro.