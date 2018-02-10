Массовое ДТП с участием сразу трех иномарок произошло днём 10 февраля на площади Лыщинского в Новосибирске. Авария спровоцировала огромные пробки.

Три автомобиля столкнулись в Новосибирске перед Октябрьским мостом. Это массовое ДТП с участием сразу трех иномарок произошло днём 10 февраля на площади Лыщинского в Новосибирске. Авария спровоцировала огромные пробки на Октябрьском мосту и подъезде к нему с левого берега.

Как рассказали очевидцы, Renault Fluence и Toyota Corolla ехали со стороны Карла Маркса по площади Лыщинского в сторону моста. Toyota Vista направлялась со стороны моста по площади Лыщинского в сторону Немировича-Данченко.

Когда машины двигались по кольцу, то «Королла» и «Рено» начали движение на зелёный свет светофора. Водитель «Тойоты Висты» не пропустил их. Водитель «Короллы» получил травмы, но отказался от госпитализации.

Из-за столкновения встали автомобили на улице Блюхера, проспекте Карла Маркса и улице Немировича-Данченко. Средняя скорость движения на этих улицах не превышает 5-10 км/ч.

На самом Октябрьском мосту в сторону левобережья также парализовано движение с улицы Зыряновской. Скорость движения по мосту составляет около 10 км/ч.