Жесткое лобовое ДТП в Кайдукском районе, пострадал пассажир

Две иномарки столкнулись на встречной полосе в Кадуйском районе Вологодской области утром 9 февраля.

Жесткое лобовое ДТП произошло накануне утром в Кайдукском районе Вологодской области. При столкновении двух иномарок пострадал пассажир

По данным областной Госавтоинспекции, в 08:40 9 февраля 38-летняя автоледи за рулем Peugeot 406 выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб протаранила Kia Mohave.

В результате аварии 25-летний пассажир французской иномарки получил ушиб ребер, с которым и был госпитализирован. Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.