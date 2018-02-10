Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла накануне вечером в центре Рязани.

Две маршрутки жестко столкнулись на площади Ленина в Рязани. Таким был вечер пятницы для двух водителей маршрутных автобусов, которые стали участниками дорожного инцидента.

По словам очевидцев, которые сообщили о факте аварии в паблике «Новости Рязани ВКонтакте», маршрутки столкнулись вечером в пятницу, 9 февраля, около 19:20.

Подробности случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.