Дорожный инцидент с участием большегрузного автомобиля произошел накануне днем на трассе в Липецкой области.

Фура в Задонске опрокинулась в кювет. Во время аварии открылась дверь полуприцепа и груз рассыпался по дороге.

Информация о дорожном происшествии появилась в группе «Елец. Новости города» в соцсети «ВКонтакте» накануне, 9 февраля.

Как сообщает автор фото, в аварии нет пострадавших, и по этой причине водитель решил не вызывать на место ДТП экстренные службы.