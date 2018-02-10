Машина провалилась под мост в Тындинском районе Амурской области. Как сообщают очевидцы, автомобиль пробил своим весом старый бревенчатый настил. Передняя часть машины уткнулась в дно оврага, а багажник остался торчать сверху над мостом.

По словам очевидцев, инцидент произошел в 10 километрах от станции Хани, которая находится в Якутии, но совсем рядом с Амурской областью. Как можно разглядеть на фото, основание моста выполнено из прочного металла, само перекрытие из старых бревен. Поэтому некоторые из них сломались под весом машины.

К счастью, в аварии никто не пострадал, но машина так и торчит в овраге. Ни один автокран не может подъехать к мосту из-за отсутствия дороги.