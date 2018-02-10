«Автодор» начнет следить за дорожной ситуацией с помощью беспилотников

В России за дорожной ситуацией будут следить с беспилотных аппаратов. Инициатором такой системы стала компания «Автодор».

На полигоне НАМИ будет тестироваться система слежения за дорогой. В ней будет задействован беспилотный летательный аппарат, который будет оповещать о дорожной ситуации в режиме реального времени.

Разработкой системы и отладкой займутся специалисты научного центра ФГУП «НАМИ.

Они должны провести тестирование полетного задания и передачи данных на планшет аварийного комиссара.

Также на полигоне отработают алгоритмы действий при обнаружении аварийных ситуаций. В дальнейшем система начнет работать на отдельном участке трассы M4 «Дон».