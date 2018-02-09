«Группа ГАЗ» в Турции начала продажи фургона «ГАЗель Next»

«Группа ГАЗ» сообщила о старте полноценных продаж своего грузового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» на рынке Турции.

Как говорится в сообщении производителя, первые поставки фургонов стартовали еще осенью прошлого года.

При этом только сейчас начались полноценные продажи «ГАЗель Next», который стал доступен для покупки во всех дилерских центрах.

Автомобили начали собирать на предприятии «Группы ГАЗ» в Сакарье. Сейчас на производственной площадке налажен выпуск шести версий «ГАЗели Next».

В дальнейшем «Группа ГАЗ» намерена существенно расширить свою дилерскую сеть в Турции.