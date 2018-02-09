На женевском автосалоне покажут возрожденный спортивный автомобиль Lancia Stratos. Об этом возрождении заявили Manifattura Automobili Torino (MAT) и New Stratos Gbr. Эту модель уже пытались возродить шесть лет назад, но тогда ею занималось ателье Pininfarina по заказу немецкого бизнесмена.
В марте в Женеве покажут возрожденный спорткар Lancia Stratos
Заказчику созданный на базе Ferrari F430 Scuderia спорткар Stratos обошелся в 3 млн. евро, а преодолеть первую «сотню» он мог за 3,3 сек.
Под его капотом был установлен 4,3-литровый 540-сильный мотор от донора. В Pininfarina хотели поставить эту модель на мелкосерийное производство вот только компания Ferrari запретила использовать их платформу и в итоге проект был закрыт.
Новая версия Lancia Stratos будет представлена на Женевском автосалоне и о ней пока ничего неизвестно, но по заявлению разработчиков используемая платформа позволит создать спортивную и внедорожную версию возрожденного Stratos.
По некоторым данным MAT и New Stratos Gbr выкупили у Pininfarina лицензию на создание 25 таких автомобилей, которые получат карбоновый кузов и стоимость около 835 тыс. долларов.