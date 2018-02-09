В марте в Женеве покажут возрожденный спорткар Lancia Stratos

На женевском автосалоне покажут возрожденный спортивный автомобиль Lancia Stratos. Об этом возрождении заявили Manifattura Automobili Torino (MAT) и New Stratos Gbr. Эту модель уже пытались возродить шесть лет назад, но тогда ею занималось ателье Pininfarina по заказу немецкого бизнесмена.

Заказчику созданный на базе Ferrari F430 Scuderia спорткар Stratos обошелся в 3 млн. евро, а преодолеть первую «сотню» он мог за 3,3 сек.

Под его капотом был установлен 4,3-литровый 540-сильный мотор от донора. В Pininfarina хотели поставить эту модель на мелкосерийное производство вот только компания Ferrari запретила использовать их платформу и в итоге проект был закрыт.

Новая версия Lancia Stratos будет представлена на Женевском автосалоне и о ней пока ничего неизвестно, но по заявлению разработчиков используемая платформа позволит создать спортивную и внедорожную версию возрожденного Stratos.

По некоторым данным MAT и New Stratos Gbr выкупили у Pininfarina лицензию на создание 25 таких автомобилей, которые получат карбоновый кузов и стоимость около 835 тыс. долларов.