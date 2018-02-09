Как известно около половины деталей и компонентов для автомобилей проекта «Кортеж» будут российского производства.

Поставщиками деталей для проекта станут 147 компаний, из которых 74 – российские производители. Так, автомобили проекта «Кортеж» получат российские шины «Кама».

Нижнекамский научно-технический центр Кама» шинного комплекса «Татнефть» разработал для машин «Кортежа» боестойкие шины повышенной проходимости.

Также, в списке российских компаний есть компания «КиК» (Красноярск), которая разрабатывает колесные диски по новой технологии Flow Forming.

Присутствует в списке и тольяттинская компания «Металлопродукция». Она будет поставлять для автомобилей Кортежа детали интерьера, а также щитки переднего и заднего крыла.

За шумо- и виброизоляцию будет отвечать «Стандартпласт» (Иваново), а натуральная кожа в автомобилях будет от группы компаний «Русская кожа» (Рязань).

Источник: rns.online.