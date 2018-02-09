Видео, как водитель сбивает студента на тротуаре и «катает» его на капоте, появилось в Сети.

Студента сбили на тротуаре, а затем «покатали» на капоте в Белгороде. Этот резонансный инцидент произошел неподалеку от старого корпуса БелГУ на улице Студенческой.

Известно, что перед тем, как стать жертвой наезда, пострадавший студент снимал на телефон, как автомобилисты объезжают по тротуару дорожный затор. Один из них ловко сбил парня и прокатил на капоте, прибавив скорость.

После этого студент смонтировал ролик и опубликовал его на Telegram-канале. На видео студент ругается с водителем.

Сотрудники УМВД по Белгородской области заявили, что в полицию поступали жалобы от обоих участников ДТП.