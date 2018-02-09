Лобовое ДТП ГАЗ и Great Wall в Великих Луках‍, автоледи в больнице

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и иномарки случилось вчера вечером на улице Дружбы из-за невнимательности водителя автомашины «ГАЗ».

Лобовое ДТП ГАЗ и Great Wall произошло накануне в Великих Луках‍. В результате столновения автоледи, управлявшая иномаркой, оказалась в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 февраля в 19:35 у дома № 30 по улице Дружбы. По предварительным данным, аварию спровоцировал 45-летний водитель грузовика «ГАЗ-312132». Мужчина не убедился в безопасности маневра при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Great Wall.

33-летняя автоледи за рулем иномарки получила травмы и попала в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.