Компания наращивает прибыль и увеличивает продажи уже четвертый год подряд, а за счет первого завода в США и новых моделей рост прибыли ожидается и в текущем году.
Volvo Cars намерена улучшить продажи и прибыль в 2018 году
09.02.2018 15:04
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Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий сейчас китайской автомобильной компании Geely, 2017 году получил операционную прибыль $1,76 миллиарда.
Выручка шведского производителя в сравнении с 2016 годом выросла на 17 процентов.
Также в отчете Volvo Car Group было отмечено, что таких показателей удалось достичь в основном за счет увеличения продаж на китайском рынке, где за год популярность премиальной марки выросла почти на 26%.
В 2018 году компания Volvo Cars намерена улучшить продажи и прибыль, а поможет в этом начало производства автомобилей на новом предприятии в США. Также в этом году запланирован выход нескольких новых и обновленных моделей.
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