Volvo Cars намерена улучшить продажи и прибыль в 2018 году

Компания наращивает прибыль и увеличивает продажи уже четвертый год подряд, а за счет первого завода в США и новых моделей рост прибыли ожидается и в текущем году.

Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий сейчас китайской автомобильной компании Geely, 2017 году получил операционную прибыль $1,76 миллиарда.

Выручка шведского производителя в сравнении с 2016 годом выросла на 17 процентов.

Также в отчете Volvo Car Group было отмечено, что таких показателей удалось достичь в основном за счет увеличения продаж на китайском рынке, где за год популярность премиальной марки выросла почти на 26%.

В 2018 году компания Volvo Cars намерена улучшить продажи и прибыль, а поможет в этом начало производства автомобилей на новом предприятии в США. Также в этом году запланирован выход нескольких новых и обновленных моделей.