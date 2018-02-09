Сотрудники ГИБДД Курска разыскивают очевидцев аварии, в которой мусоровоз насмерть задавил мужчину во дворе многоквартирного дома.

Свидетелей смертельного ДТП с мусоровозом ищут в Курске. Напомним, этот трагический инцидент произошел 25 января в 9:40 утра во дворе дома № 70/5 по улице Карла Маркса.

Там 26-летний мужчина за рулем мусоровоза МАЗ совершил смертельный наезд на 51-летнего мужчину, который шел по территории двора. Мужчина погиб от полученных травм.

Как рассказал в полиции водитель МАЗа, он приехал за мусором, но, увидев пустые контейнеры, развернулся и поехал обратно. В ходе маневра он почувствовал, что машина подскочила, но подумал, что это отвалилась грязь от колес, и продолжил движение.

Теперь всех очевидцев трагедии просят обратиться по телефонам (4712) 36-71-74, 8-904-522-71-01 или в следственное управление УМВД по городу Курску по адресу: Курск, улица Ленина, 5.