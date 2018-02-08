Toyota в Чикаго покажет три новых внедорожника серии TRD Pro

Публичная презентация моделей пройдет в рамках автосалона в Чикаго, но самые большие изменения которые произошли в экстремальной серии внедорожников уже известны сейчас.

Так, все модели получили байпасные амортизаторы Fox, в каждом из них есть несколько перепускных зон и это позволяет максимально правильно настроить их на дорожное покрытие.

В пикапах Tacoma и Tundra сзади были установлены специальные листовые рессоры, которые были настроены на тяжелое бездорожье, а вот внедорожник 4Runner получил усиленные пружины TRD.

Внешне серия отличается увеличенным дорожным просветом, дополнительными противотуманными фарами, колесными дисками и покрышками.