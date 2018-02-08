Toyota 10 февраля публично покажет обновленную серию внедорожников линейки TRD Pro, в которую входят грузовики Tacoma, Tundra, и внедорожник 4Runner.
Toyota в Чикаго покажет три новых внедорожника серии TRD Pro
08.02.2018 22:16
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Публичная презентация моделей пройдет в рамках автосалона в Чикаго, но самые большие изменения которые произошли в экстремальной серии внедорожников уже известны сейчас.
Так, все модели получили байпасные амортизаторы Fox, в каждом из них есть несколько перепускных зон и это позволяет максимально правильно настроить их на дорожное покрытие.
В пикапах Tacoma и Tundra сзади были установлены специальные листовые рессоры, которые были настроены на тяжелое бездорожье, а вот внедорожник 4Runner получил усиленные пружины TRD.
Внешне серия отличается увеличенным дорожным просветом, дополнительными противотуманными фарами, колесными дисками и покрышками.
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