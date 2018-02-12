Как проверить автомобиль перед покупкой на арест и залог?

При покупке автомобиля с рук важно убедиться, что продавец ведет себя честно. Ведь порой встречаются мошенники, которые сбывают, по сути, не принадлежащий им транспорт. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо проверить автомобиль перед покупкой.

Проверка автомобиля на арест: пошаговая инструкция

Если транспортное средство находится под арестом, в рамках закона оно не может сменить владельца. Даже если покупатель будет действовать добросовестно, он может потерять автомобиль из-за принудительного расторжения сделки.

Проверка через ГИБДД

Простой способ проверить наличие такого ограничения – официальный сайт ГИБДД. Для этого необходимо открыть сервис «Проверка автомобиля».

На сайте ГИБДД можно проверить историю регистрации транспортного средства, участие в ДТП, нахождение автомобиля в розыске и наличие ограничений на регистрационные действия:

Далее необходимо указать данные транспортного средства. Например, можно использовать VIN-номер, номер шасси или кузова. После ввода данных автомобиля нужно запросить соответствующую проверку. Система покажет цифры, которые необходимо ввести в поле ниже.



После этого отобразятся результаты запроса. Лучший результат – отсутствие ограничений.

В таком случае автомобиль «чист». С ним можно производить регистрационные действия.

Если владелец автомобиля отказывается предоставить VIN-номер для проверки, лучше не связываться с таким продавцом.

Проверка через ФССП

Еще один способ проверки – воспользоваться сайтом ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Для этого необходимо в разделе Сервисы воспользоваться доступом к Банку данных исполнительных производств.

На открывшейся странице нужно указать данные владельца автомобиля. Обязательно выбрать, для каких органов будет производиться проверка, и указать имя и фамилию.

После этого отобразятся результаты поиска. Если продавец присутствует в списке – это весомый повод отказаться от приобретения автомобиля.

Проверка автомобиля на угон: пошаговая инструкция

Еще одна популярная проверка, в основном по причине своей серьезности. Владеть угнанной автомашиной попросту нельзя: транспортное средство будет изъято у покупателя, даже если формально он следовал букве закона. Поэтому лучше заранее проверить автомобиль на угон при помощи онлайн сервисов.

Проверка через ГИБДД

Сайт ГИБДД поможет и с этой проверкой. Нужно открыть страницу проверки автомобиля, только в этот раз выбрать другой пункт. Точно так же потребуется ввести данные транспортного средства (например, можно указать VIN).

Лучший результат – отсутствие претензий со стороны ГИБДД. Это обозначает, что машина не находится в розыске, по крайней мере, на момент проверки при помощи сервиса.

Внимание! Иногда проверки дают сбой, например, из-за проблем со связью при плохом качестве подключения к интернету или из-за загруженности сервиса. В таком случае нужно подождать какое-то время и повторить запрос. Если все равно не получается, всегда остается возможность обратиться непосредственно в ГИБДД (приехать в отделение на проверяемой машине).

Проверка через Автокод

Еще один популярный сервис, который позволяет быстро проверить автомобиль перед покупкой на угон – сайт Автокод. Сервис очень простой и понятный, но при этом с очень богатыми возможностями помимо указанной проверки. Также с его помощью можно проверить авто на наличие арестов и ограничений.

На главном экране нужно ввести информацию об автомобиле в единственное поле. Можно указать номер гос. регистрации, данные по шасси или кузову, а также написать VIN. Если с поиском информации возникают проблемы, можно воспользоваться встроенным подсказками.

У сервиса есть пара минусов. Во-первых, полная проверка производится платно. Правда, стоимость совсем невелика — 349 рублей, особенно в сравнении с теми проблемами, от которых она позволяет защититься. Во-вторых, иногда проверить автомобиль перед покупкой на угон не получается – например, по причине работ на источнике данных. Справедливости ради, вины сервиса в этом нет.

Автокод честно предупреждает, что данные актуальны только непосредственно в момент запроса. Поэтому имеет смысл выполнять проверку как на этапе предварительного знакомства с автомобилем, так и перед окончательным заключением сделки.

К плюсам этого способа относится детализированный полный отчет. В нем есть практически все нужные параметры, и даже более того. Например, можно узнать, использовалась ли машина службами такси – таксисты ведь далеко не всегда бережно следят за автомобилем в угоду быстрой доставке клиента.

Проверка автомобиля на залог: пошаговая инструкция

Автомобиль находится в залоге, если его владелец использовал транспортное средство как гарант обеспечения какой-либо сделки. Однако есть и еще один вариант: машина была куплена в кредит, при этом сумма автокредита еще не была полностью выплачена. В обоих случаях продавец по закону не может распоряжаться таким имуществом в полной мере. Чтобы избежать расторжения сделки и потери свежеприобретенного «железного коня», нужно проверить автомобиль перед покупкой на залог.

Специально для таких проверок в интернете можно воспользоваться Реестром уведомлений о залоге движимого имущества. На главной странице нужно воспользоваться поиском в реестре.

В пункте «Найти в реестре» следует переключиться на вкладку «По информации о предмете залога» и далее «Транспортное средство». После этого в поле ввода нужно указать VIN для автомобиля и нажать «Найти».

Лучший результат – отсутствие записей в реестре залогов по результатам поиска. Это будет обозначать, что данным нотариальной палаты автомобиль не находится в залоге.

Сходным функционалом обладает и сервис Автокод. В полном отчете для информации о залоге выделен специальный раздел.

Если машина числится в залоге, лучше воздержаться от ее приобретения. Для надежности рекомендуется подстраховаться нотариальной выпиской из реестра залогов.

Памятка: что нужно проверить перед покупкой автомобиля

Существует целый набор показателей, свидетельствующих прямо или косвенно о возможном обмане. Однако можно их проверить при помощи интернет-сервисов, чтобы проверить потенциальную сделку на чистоту. Тогда автомобиль действительно станет вашим, а не будет изъят, к примеру, по решению суда.

Важно! Прежде всего, проверить нужно самого владельца, настоящий ли у него паспорт. Мошенники не гнушаются использовать утерянные или краденые паспорта.

Итак, что нужно проверить перед покупкой автомобиля в первую очередь:

История регистрационных действий . Первый показатель – история изменения регистрационных действий. Сюда относится, в частности, количество предыдущих владельцев. Если продавец утверждает, что он тот самый «первый и единственный» водитель и других авто не знало, а по истории оно прошло через 5-6 рук, стоит задуматься. Также в истории можно отсмотреть изменения, которые фактически происходили с документами и самой машиной.

. Первый показатель – история изменения регистрационных действий. Сюда относится, в частности, количество предыдущих владельцев. Если продавец утверждает, что он тот самый «первый и единственный» водитель и других авто не знало, а по истории оно прошло через 5-6 рук, стоит задуматься. Также в истории можно отсмотреть изменения, которые фактически происходили с документами и самой машиной. Пробег . Нередко продавец «скручивает» пробег, чтобы таким способом омолодить товар и сделать его более желанным для покупателя. Несоответствия в показаниях пройденного пути могут указывать на обман и в более серьезных моментах сделки.

. Нередко продавец «скручивает» пробег, чтобы таким способом омолодить товар и сделать его более желанным для покупателя. Несоответствия в показаниях пройденного пути могут указывать на обман и в более серьезных моментах сделки. Участие в ДТП по данным ГИБДД . Никто не любит, когда верного железного коня приходится сразу после покупки везти на капитальный ремонт. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно проверить, попадал ли автомобиль в ДТП.

. Никто не любит, когда верного железного коня приходится сразу после покупки везти на капитальный ремонт. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно проверить, попадал ли автомобиль в ДТП. Ограничения ГИБДД . Наличие ограничений – яркий признак проблем с машиной. Они накладываются, если у ГИБДД есть претензии, например, к виду транспорта, серьезно отличающегося от указанного в документах описания. Также ограничить «свободу» автомобиля могут суды, таможня, следственные органы и т.д. Самым популярным ограничением является запрет на регистрационные действия. Фактически, такая машина не может законным путем поменять владельца, и сделки с ее участием будут принудительно расторгнуты.

. Наличие ограничений – яркий признак проблем с машиной. Они накладываются, если у ГИБДД есть претензии, например, к виду транспорта, серьезно отличающегося от указанного в документах описания. Также ограничить «свободу» автомобиля могут суды, таможня, следственные органы и т.д. Самым популярным ограничением является запрет на регистрационные действия. Фактически, такая машина не может законным путем поменять владельца, и сделки с ее участием будут принудительно расторгнуты. Залоги . Заложенным имуществом владелец уже не может распоряжаться в полной мере. Так что нужно знать, как проверить автомобиль перед покупкой на залог. Порядка четверти продаваемых автомобилей такую проверку не проходят – приобретать их крайне рискованно. Максимальную гарантию может обеспечить только наличие нотариальной выписки об отсутствии транспортного средства в реестре залогов.

. Заложенным имуществом владелец уже не может распоряжаться в полной мере. Так что нужно знать, как проверить автомобиль перед покупкой на залог. Порядка четверти продаваемых автомобилей такую проверку не проходят – приобретать их крайне рискованно. Максимальную гарантию может обеспечить только наличие нотариальной выписки об отсутствии транспортного средства в реестре залогов. Угон . Данный пункт один из самых серьезных. Мало кому понравится владеть краденым имуществом, тем более что продлится это только до ближайшей проверки. Так что лучше подстраховаться и проверить автомобиль на нахождение в угоне.

. Данный пункт один из самых серьезных. Мало кому понравится владеть краденым имуществом, тем более что продлится это только до ближайшей проверки. Так что лучше подстраховаться и проверить автомобиль на нахождение в угоне. Утилизация . Утилизацию может производить как сам владелец автомобиля, так и пункты приема металлолома или центры утилизации. Во всех таких случаях реальный автомобиль как целое перестает существовать. Соответственно, любые регистрационные действия с таким транспортом провести невозможно.

. Утилизацию может производить как сам владелец автомобиля, так и пункты приема металлолома или центры утилизации. Во всех таких случаях реальный автомобиль как целое перестает существовать. Соответственно, любые регистрационные действия с таким транспортом провести невозможно. Данные ОСАГО . Данные ОСАГО покажут, оформлялась ли на автомобиль страховка. Обычно указывается дата, на какую имеются данные о полисе, а также могут присутствовать указания на ограничения. Все это позволяет проверить продавца на честность.

. Данные ОСАГО покажут, оформлялась ли на автомобиль страховка. Обычно указывается дата, на какую имеются данные о полисе, а также могут присутствовать указания на ограничения. Все это позволяет проверить продавца на честность. Тех. осмотр . Отметки о прохождении осмотра покажут, на какой срок распространяется действие диагностической карты. Для автомобиля это своеобразная медкарта. Можно быстро оценить состояние транспортного средства и, опять же, проверить правдивость слов продавца.

. Отметки о прохождении осмотра покажут, на какой срок распространяется действие диагностической карты. Для автомобиля это своеобразная медкарта. Можно быстро оценить состояние транспортного средства и, опять же, проверить правдивость слов продавца. Стоимость ОСАГО и налога . Дополнительный пункт, который помогает оценить расходы на автомобиль. Если знать, как проверить для автомобиля стоимость ОСАГО и размер налога, можно избежать непредвиденных трат.

. Дополнительный пункт, который помогает оценить расходы на автомобиль. Если знать, как проверить для автомобиля стоимость ОСАГО и размер налога, можно избежать непредвиденных трат. Таможня . Данные о регистрации автомобиля при ввозе в страну очень важны. Ведь только иномарки с соответствующей отметкой могут законно использоваться. Также этот документ позволит установить страну, где ранее эксплуатировалось авто и косвенно оценить состояние транспорта.

. Данные о регистрации автомобиля при ввозе в страну очень важны. Ведь только иномарки с соответствующей отметкой могут законно использоваться. Также этот документ позволит установить страну, где ранее эксплуатировалось авто и косвенно оценить состояние транспорта. Штрафы. Если на автомобиль имеются неоплаченные штрафы, то новый владелец может получить проблемы с ними «в наследство». Лучше заранее проверить, что машина «чиста».

Будьте внимательны при покупке, тщательно проверяйте автомобиль перед приобретением на арест и залог, смотрите на совокупность показателей. И не забывайте о проверке данных самого продавца. Удачных приобретений!

Автор: Иванов Олег Николаевич