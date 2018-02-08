Названы марки-лидеры по выручке на российском авторынке в 2017 году

В 2017 году лидером по выручке снова стала марка Toyota, которая за год реализовала автомобилей на сумму 217 миллиардов рублей, что на 2,5% меньше чем годом ранее.

Следом за японской маркой корейский автопроизводитель Kia, который смог за год увеличить выручку на 36% и получить 202,5 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров отечественный бренд Lada с выручкой 170 миллиардов рублей, что на 25% больше чем в 2016 году.

Также в список попали Hyundai – 169,5 млрд рублей (+21,5%) и Mercedes-Benz – 150 млрд. рублей (-2%).

Еще в «десятку» автомобильных марок по самой большой выручке вошли Volkswagen, Renault, BMW, Nissan и Lexus.