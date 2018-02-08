Polestar получила более 5 тыс. предзаказов на купе Polestar 1

Компания Polestar сообщила, сколько человек заказало новое купе Polestar 1. Как стало известно, уже более пяти тысяч человек оформили предварительный заказ на новинку.

Так, Polestar получила более 5 тысяч предзаказов на купе Polestar 1, которое было представлено в октябре прошлого года.

Как сообщают представители компании, в связи с высоким спросом на автомобиль, руководство задумалось об увеличении объёмов выпуска.

Сейчас запланированный объём производства составляет 500 экземпляров в год, но в случае работы завода в Ченду в две смены объёмы выпуска можно будет увеличить.

При этом стоит отметить, что на производственной площадке выпуск автомобилей стартует только в середине 2018 года, тогда как к производству купе приступят только в середине следующего года.

Напомним, что стоимость одного экземпляра новинки составляет 150 тысяч долларов.