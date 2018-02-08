Компания Polestar сообщила, сколько человек заказало новое купе Polestar 1. Как стало известно, уже более пяти тысяч человек оформили предварительный заказ на новинку.
Polestar получила более 5 тыс. предзаказов на купе Polestar 1
Так, Polestar получила более 5 тысяч предзаказов на купе Polestar 1, которое было представлено в октябре прошлого года.
Как сообщают представители компании, в связи с высоким спросом на автомобиль, руководство задумалось об увеличении объёмов выпуска.
Сейчас запланированный объём производства составляет 500 экземпляров в год, но в случае работы завода в Ченду в две смены объёмы выпуска можно будет увеличить.
При этом стоит отметить, что на производственной площадке выпуск автомобилей стартует только в середине 2018 года, тогда как к производству купе приступят только в середине следующего года.
Напомним, что стоимость одного экземпляра новинки составляет 150 тысяч долларов.
Polestar официально представил свой первый 600-сильный спорткар Polestar 1