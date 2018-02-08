Компания Geely начнет производство электрогрузовиков‍

Электрический грузовик будет конкурировать с Tesla Semi, который уже насобирал приличное количество заказов и в следующем году поступит в продажу.

Китайская компания Geely намерена в следующем году представить и запустить в производство свой первый электрический грузовик. Он в первую очередь будет предназначен для домашнего рынка и Америки.

Geely уже заключила партнерское соглашение с американской компанией VIA Motors International.

Как сообщается в пресс-релизе, новые китайские грузовики будут продаваться в Китае, в США и Латинской Америке.

Предположительно первым электрическим грузовиком Geely станет модель со средней грузоподъёмностью и увеличенным запасом хода, модель будет использовать программное обеспечение, разработанное компанией VIA Motors International.

Также скоро Geely приступит к разработке своего собственного автопилота. Он должен будет появится в серийных моделях ближе к 2024 году.