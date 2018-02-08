Российский авторынок в январе выпал из ТОП-5 в Европе

В январе 2018 года на российском рынке были отмечены неплохие продажи автомобилей , причем результат оказался выше января 2016 года на треть. Если в прошлом году авторынок РФ остался в пятерке, то уже в январе даже несмотря на рост он выпал из пятерки крупнейших в Европе.

Итак, больше всего в прошлом месяце было реализовано автомобилей на немецком рынке, который является лидером. Продажи машин в этой стране составили 269 427 ед., что больше 12%.

На втором месте расположилась Италия, где продажи составили 177 822 автомобиля, что лучше на 3,4%. На третьем месте в европейском рейтинге расположилась Великобритания с показателем 163 615 проданных автомобилей, что меньше на 6,3%.

Франция заняла четвертую строчку. В стране за отчетный период было продано 156 851 автомобиль, что на 2,5% больше.

В пятерке лидеров оказалась Испания, где автопроизводители продали 101 661 автомобиль. Российский авторынок расположился на шестом месте с продажами 97 тысяч автомобилей, без учета коммерческих автомобилей, пишет Автостат. Ранее стало известно, что авторынок России поднялся на 12 место в рейтинге крупнейших в мире.