Автопроизводитель Alfa Romeo провел презентацию новой версии своего автомобиля Giulietta. Новинка получила приставку к названию Sport и отличается во внешности и списке оборудования от обычной версии хэтчбека.
Alfa Romeo представила спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport
Теперь для самой маленькой модели компании стала доступна спортивная модификация, которая получила спортивный обвес кузова, колесные диски размером 17 дюймов, передние и здание сплиттеры с элементами красного цвета.
Кроме этого во внешности стоит отметить сдвоенные патрубки выхлопной системы и особый цвет кузова Misano Blue.
В списке доступного оборудования для Giulietta Sport будет круиз-контроль, кожаный руль, а также информационно-развлекательная система с пятидюймовым экраном.
Моторная гамма будет представлена 1,4-литровым двигателем, мощность которого составит 120 лошадиных сил.
Среди дизельным мотором предложат 1,6-литровый агрегат мощностью также 120 лошадиных сил. Разгон хэтчбека от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 9,4 и 10 секунд соответственно.