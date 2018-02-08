Alfa Romeo представила спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport

Автопроизводитель Alfa Romeo провел презентацию новой версии своего автомобиля Giulietta. Новинка получила приставку к названию Sport и отличается во внешности и списке оборудования от обычной версии хэтчбека.

Теперь для самой маленькой модели компании стала доступна спортивная модификация, которая получила спортивный обвес кузова, колесные диски размером 17 дюймов, передние и здание сплиттеры с элементами красного цвета.

Кроме этого во внешности стоит отметить сдвоенные патрубки выхлопной системы и особый цвет кузова Misano Blue.

В списке доступного оборудования для Giulietta Sport будет круиз-контроль, кожаный руль, а также информационно-развлекательная система с пятидюймовым экраном.

Моторная гамма будет представлена 1,4-литровым двигателем, мощность которого составит 120 лошадиных сил.

Среди дизельным мотором предложат 1,6-литровый агрегат мощностью также 120 лошадиных сил. Разгон хэтчбека от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 9,4 и 10 секунд соответственно.