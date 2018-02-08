Японский автопроизводитель создал новый проект, который предусматривает использование старых литий-ионных аккумуляторов от гибридных и полностью электрических автомобилей.
Toyota в рамках нового проекта будет использовать старые батарей от гибридов
08.02.2018 10:50
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На начальном этапе для проекта потребуется около десяти тысяч аккумуляторов, которые отслужили на моделях Prius и iQ EV.
Эти аккумуляторы в компании намерены объединить, чтобы получился один, но большой, мощность которого составит 10 000 кВт.
В дальнейшем такой аккумулятор будет использоваться для сбора энергии как от бытовой сети, так и от ветряных генераторов и от солнечных батарей.
Эту энергию в дальнейшем аккумулятор будет отдавать в моменты, когда есть пиковые нагрузки.
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