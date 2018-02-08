Toyota в рамках нового проекта будет использовать старые батарей от гибридов

Японский автопроизводитель создал новый проект, который предусматривает использование старых литий-ионных аккумуляторов от гибридных и полностью электрических автомобилей.

На начальном этапе для проекта потребуется около десяти тысяч аккумуляторов, которые отслужили на моделях Prius и iQ EV.

Эти аккумуляторы в компании намерены объединить, чтобы получился один, но большой, мощность которого составит 10 000 кВт.

В дальнейшем такой аккумулятор будет использоваться для сбора энергии как от бытовой сети, так и от ветряных генераторов и от солнечных батарей.

Эту энергию в дальнейшем аккумулятор будет отдавать в моменты, когда есть пиковые нагрузки.