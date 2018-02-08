В этом месяце китайский кроссовер DFM AX7 предлагается с максимальной выгодой при условии его покупки с использованием специальных предложений.
DFM объявил о максимальной выгоде на кроссовер АХ7 в феврале
08.02.2018 10:35
47 0
Так, максимальную выгоду можно получить при покупке автомобиля в комплектации Prestige с автоматической коробкой передач, скидка на которую составит 50%.
Также компания подарит комплект зимней резины и предложит специальные условия по программе DFM Finance. Все эти три составляющие позволят существенно сэкономить на покупке автомобиля.
Что касается программы DFM Finance, то приобретая DFM AX7 в кредит ставка составит 6,9%, а сумма первоначального взноса должна быть не менее 20% от стоимости модели.
Действие спецпредложений будет до 28 февраля 2018 года.
Комментарииcomments powered by HyperComments