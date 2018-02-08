DFM объявил о максимальной выгоде на кроссовер АХ7 в феврале

В этом месяце китайский кроссовер DFM AX7 предлагается с максимальной выгодой при условии его покупки с использованием специальных предложений.

Так, максимальную выгоду можно получить при покупке автомобиля в комплектации Prestige с автоматической коробкой передач, скидка на которую составит 50%.

Также компания подарит комплект зимней резины и предложит специальные условия по программе DFM Finance. Все эти три составляющие позволят существенно сэкономить на покупке автомобиля.

Что касается программы DFM Finance, то приобретая DFM AX7 в кредит ставка составит 6,9%, а сумма первоначального взноса должна быть не менее 20% от стоимости модели.

Действие спецпредложений будет до 28 февраля 2018 года.