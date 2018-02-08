В Забайкалье произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Как сообщает Заб.ру, сегодня днем в районе села Кадахта Карымского района произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Машина врезалась в дерево во время движения в сторону Читы. Скорость автомобиля на момент аварии была невысокой. По данным Минздрава Забайкалья, в ДТП пострадал пассажир спецавтомобиля. В настоящий момент он проходит обследование, после чего будет решен вопрос о дальнейшей госпитализации.