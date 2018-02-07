Ford представила пикап Ford Ranger в самой «злой» версии

В Сети компания опубликовала первые снимки Ford Ranger Raptor. Эта модель получит новый 2,0-литровый дизельный мотор и 28 сантиметровый дорожный просвет.

Компания Ford решила до официальной презентации познакомить поклонников со своим новым пикапом.

В новой версии Raptor получил битурбодизель с 214-сильной отдачей и 500 Нм крутящего момента. Этот мотор пришел на смену большому V-образному шестицилиндровому силовому агрегату.

Ford Ranger Raptor создавался для экстремальных условий и в нем установлена модернизированная подвеска, как у старшей версии – F-150, усиленные тормоза и 17-дюймовые колесные диски.

Мотор для пикапа будет доступен один, но для него предложат 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию с полным приводом.

В отличии от классического Ford Ranger, версия Raptor получила агрессивный обвес, дополнительную защиту и дорожный просвет 28,3 сантиметра.

Сборка Ford Ranger Raptor будет налажена на заводе в Таиланде. Вначале модель поступит в продажу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а позже доберется до США.