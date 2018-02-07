Что дает замена катализатора на пламегаситель?

Выхлопная система автомобиля является одной из наиболее важной. Новые модели автомобилей идут с установкой катализатора. Такой элемент выхлопной системы защищает выход вредных газов в атмосферу.

Что такое катализатор

Катализатор – это деталь выхлопной системы, которая предусматривает очистку выхлопных газов, выходящих в атмосферу. Таким устройством оборудованы все новые автомобили. Сейчас можно устанавливать катализатор на любую марку машины, но стоимость этой детали достаточно высокая и каждый автомобилист ищет более дешевые варианты. Замена катализатора на пламегаситель на сегодняшний день наиболее выгодный вариант, так вы сможете сэкономить на замене деталей и обслуживания автомобиля.

Причины выхода из строя катализатора

Конструкция катализатора предусматривает использование керамических сот, и редких видов металла. Металл входящий в конструкцию катализатора отвечает за определенные рабочие процессы. Керамические соты по свойствам материала являются достаточно хрупкими и зачастую даже от незначительного механического воздействия могут разрушаться.

Также разрушение основы керамического катализатора происходит из-за того, что при работе автомобиля через выхлопную систему проходит горячий воздух, и соты или пластины нагреваются. При попадании воды в глушитель керамические элементы разрушаются, и появляется неприятный шум.

Что делать если вышел из строя катализатор

Когда катализатор выходит из строя, то наиболее правильным вариантом будет замена его на новый. Однако учитывая стоимость нового катализатора, многие ищут более выгодный вариант и используют при этом пламегаситель. Если рассматривать пламегаситель, то его монтаж достаточно прост и не требует слишком сложных конструктивных изменений.

Кроме того пламегаситель помимо простоты монтажа менее разрушим, нежели катализатор, поэтому пользуется популярностью среди автолюбителей. Пламегаситель может выдерживать даже достаточно сильные механические воздействия, при этом оставаться исправным.

Большинство пламегасителей прекрасно воспринимают любой вид топлива и на них не влияет качество топлива. Из-за простоты конструкции пламегасителя, он прост в монтаже и эксплуатации. Пламегаситель можно установить практически на любую марку и модель автомобиля, он прекрасно справиться со своей задачей не хуже катализатора.

Используя пламегаситель вместо катализатора, вы можете существенно сэкономить свои затраты на ремонт и обслуживание автомобиля, что в наше время немаловажно.

Согласно правил, дорожного движения, эксплуатация автомобиля с неисправной выхлопной системой, запрещена.