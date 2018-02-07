Хитрости выбора летней резины

Приходит весна и многие автолюбители отправляются на поиски летней резины. Но выбрать покрышки способные хорошо обеспечить сцепление с дорогой совсем непросто. Некоторые здесь обращаются за помощью в шиномонтажные мастерские, но, как правило, там просто предлагают купить дорогостоящие покрышки от определенного производителя, так как у них заключен с ними контракт. Лучше всего купить шины в интернет магазине. На что нужно смотреть при покупке покрышек?

Шоссейные шины – характеристики

Такие покрышки применяются по дорожным трассам общего использования. У них есть выраженные продольные канавки, что позволяет эффективно отводить влагу. Кроме того такие шины издают небольшой шум и на них можно безопасно ездить в летнее время. Минусом является то, что осенью и весной такие покрышки для эксплуатации не годятся, особенно это касается того, времени, когда наступают первые заморозки. Нужно это учитывать, если кто-то собирается ехать по бездорожью и синоптики сообщили о заморозках. Сейчас купить летнюю резину Goodyear можно на сайте.

Всесезонные шины – характеристики

Эти покрышки можно использовать в любое время года и пользователи могут купить шины в Николаеве. Такой вид шин хорошо подойдет таким автовладельцам, которые используют автомобиль в умеренных условиях. Большим здесь преимуществом является то, что производители при расчете параметров резины стараются учитывать минусовую температуру и шины способны даже при такой низкой температуре сохранять свои свойства.

Минусом является то, что при сильных морозах резина может дубеть, и она теряет свою эластичность. Управлять машиной на дороге в таком случае становится сложно. Всесезонные шины хорошо подходят при езде по дорогам, где нет снега, и стоит умеренная температура.

Спортивные шины – характеристики

Для тех автолюбителей, которые любят быструю езду, и агрессивное вождение на большой скорости хорошо подойдет спортивная резина. Она способна обеспечить машине хорошую маневренность и надежный контакт с дорожным полотном.

Шины делают из жестких материалов и особой смеси каучука. Это все помогает водителям хорошо удерживать автомобиль на дороге, правда, езда на машине будет не слишком комфортной, так как у шин жесткая конструкция, и они способны поглощать удары от тех неровностей, которые бывают на дороге.

Если подробно рассмотреть такую резину, то на ней модно увидеть, что ребра и продольные пазы расположены строго по центру. В таком случае намного улучшается контакт с дорогой, правда, если она будет качественной.

Когда машина попадает в выбоины, то контакт здесь ухудшается. Что касается противодействию аквапланированию, то отсутствие отвода для воды в протекторе плохо этому противодействует.

Как выбирать летнюю резину?

Большое внимание при выборе резины нужно уделять самому протектору. Они бывают:

Симметрично направленные.

Ассиметрично направленные.

Первые хорошо себя зарекомендовали на трассах, так как способны повысить устойчивость машины. Вторые хотя и требовательны к качеству дороги, но хорошо сцепляются с дорожным полотном и пользуются большой популярностью у водителей.

Делая вывод из вышесказанного можно утверждать, что если водитель не отправляется в долгое путешествие, то лучше всего покупать покрышки с симметричным протектором, так как на таких шинах всегда ездить комфортно. Гонщикам хорошо подойдут асимметричные ненаправленные протекторы.