Мониторинг цен российским аналитическим агентством показал, что во второй половине января цены на легковые автомобили изменили 17 автокомпаний, которые официально работают в РФ.
17 компаний изменили цены на авто в России во второй половине января
07.02.2018 21:04
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По личным данным «АВТОСТАТ» в январе подорожало большое количество популярных авто. Так у марки Datsun подорожал весь модельный ряд от 1,1% до 1,6%.
Также цены подняли компании Renault и Mitsubishi. У японской марки подорожали кроссоверы Pajero Sport и Outlander, их цена выросла от 0,5% до 2,3%.
Французский автопроизводитель увеличил стоимость на кроссовер Duster, Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Существенно в России стали дороже автомобили Smart, у которых некоторые комплектации поднялись в цене на 34,7%.
Наименьшее подорожание произошло у Hyundai Santa Fe и Grand Santa Fe, а вот седаны Sonata и Solaris стали дороже до 3,2%.
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