17 компаний изменили цены на авто в России во второй половине января

Мониторинг цен российским аналитическим агентством показал, что во второй половине января цены на легковые автомобили изменили 17 автокомпаний, которые официально работают в РФ.

По личным данным «АВТОСТАТ» в январе подорожало большое количество популярных авто. Так у марки Datsun подорожал весь модельный ряд от 1,1% до 1,6%.

Также цены подняли компании Renault и Mitsubishi. У японской марки подорожали кроссоверы Pajero Sport и Outlander, их цена выросла от 0,5% до 2,3%.

Французский автопроизводитель увеличил стоимость на кроссовер Duster, Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Существенно в России стали дороже автомобили Smart, у которых некоторые комплектации поднялись в цене на 34,7%.

Наименьшее подорожание произошло у Hyundai Santa Fe и Grand Santa Fe, а вот седаны Sonata и Solaris стали дороже до 3,2%.