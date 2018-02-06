В Mitsubishi выпустили спецверсию Pajero в честь столетия

На новую версию внедорожника в Китае уже были озвучены цены. В Mitsubishi выпустили спецверсию Pajero в честь своего столетия. В этом году исполняется 100 лет компании Mitsubishi.

Именно в честь такого события будет и выпущен внедорожник, которые по сути будет отличаться только особыми шильдиками и надписями в салоне и в экстерьере, а также расширенным списком оборудования.

Спецверсия будет доступна с 3,0-литровым двигателем, мощность которого составит 174 лошадиных силы.

В качестве трансмиссии будет пятискоростной автомат, который будет работать с полноприводной системой.

Цена Pajero в особом исполнении составит 379 800 юаней или около 3,4 миллиона рублей.