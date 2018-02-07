Mercedes-Benz официально представил Sprinter нового поколения

Сегодня состоялась презентация нового поколения Mercedes-Benz Sprinter, а это уже третья генерация популярной в мире модели и она в сентябре появится в России.

Компания Mercedes-Benz до официальной презентации в тизерных изображениях практически рассекретила Sprinter, а на презентации она назвала комплектации и стоимость.

Лицевая сторона нового Sprinter теперь напоминает пикап Х-Класса. В салоне коммерческого фургона много элементов позаимствованных от легковых моделей включая системы безопасности, которые ранее были не доступны для этой модели.

Всего будет выпускаться восемь вариантов кузовов Sprinter, максимальный объём фургона 17 кубометров. Будут предложены варианты с разной высотой крыши и колесной базы, также теперь будет доступна и полноприводная версия Sprinter.

В списке оснащения новинки добавили коррекцию курса при боковом ветре, слежение за слепыми зонами, мониторинг усталости водителя, камеры кругового обзора и контроль полосы.

Моторная гамма для Sprinter теперь состоит из дизельных 2,1-литровых моторов с форсировкой 114, 143 и 163 л.с. также будет 3,0-литровый дизельный V6, который будет предназначен для самых больших модификаций.

Этот мотор способен генерировать 190 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Трансмиссии будет три — 6-ступенчатая механическая, 7-ступенчатая автоматическая (7G-Tronic Plus) и 9-ступенчатый «автомат».

В дальнейшем на рынке появится полностью электрическая версия под названием eSprinter. О ней пока практически ничего не известно, но обещают что ее запас хода составит свыше 200 км.

На европейском рынке Mercedes-Benz Sprinter будет стоить от 19 990 евро, в Германии на новинку уже стартовали заказы.