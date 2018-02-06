Филиппинские власти публично превратили роскошные машины в металлолом

На Филиппинах власти уничтожили два десятка роскошных автомобилей, которые переехали тяжелым бульдозером и все это было показано по местному телевидению.

Все уничтоженные автомобили были конфискованы таможенными службами и среди них были BMW, Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и другие. По предварительным подсчетам стоимость всех этих роскошных авто составляла $1,2 млн.

Министр финансов Карлос Домингес таким образом дал понять, что подкуп должностных лиц и уклонение от налогов в стране не пройдёт.

Стоит отметить, что на Филиппинах в прошлом году было изъято нелегально ввезенных авто на сумму $2,93 млн.

