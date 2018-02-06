После корпоративного отпуска «УАЗ» запустил новую испытательную линию‍

Ульяновский автомобильных завод начал испытания своих автомобилей на новой линии тестов. Как говорится в сообщении, 1 февраля УАЗ запустил новую линию тестов с современным оборудованием DURR.

Так, на предприятии завершили установку стендов, на которых настраивается ходовая часть автомобиля, свет фар, а также стенд динамических испытаний. Монтаж оборудования, а также его отладка происходила в период корпоративного отпуска, который был с 9 по 31.

Все эти стенды созданы с целью повышения качества продукции. На линии могут проходить испытания автомобилей с разной колесной базой текущего модельного ряда, а также перспективные модели завода.

«Высокотехнологичная линия тестов обладает расширенным функционалом, что позволит повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства нашей продукции», — сказал директор по качеству ООО «УАЗ» Руслан Горевой.

Еще на территории завода появился новый испытательный трек протяженностью 200 метров. Испытательная полоса включает в себя 7 участков с различными видами дорожных покрытий. Среди них: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский.