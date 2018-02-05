Компания Zotye готовит новый кроссовер Traum D50

В компании Zotye работают над новым кроссовером, который уже тестируют на территории Китая. Фотошпионы уже сфотографировали новинку, а фото появились в Сети.

Автомобиль будет предлагаться под брендом Traum и получит индекс D50. Продажи новинки на китайском рынке должны стартовать в этом году.

Модель будет оборудована полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 158 лошадиных сил. Больше подробностей о новинке не сообщается.

Напомним, что бренд компании называется Traum, что в переводе означает «мечта». Автомобили этой марки получат самые передовые технологии.

Над дизайном нового бренда трудился Бенедека Тота, который ранее работал в концерне Daimler. В ближайшие пару лет в модельном ряду бренда будет девять моделей.