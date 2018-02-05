Новый пикап Ram 1500 превратили в автомобиль для викингов‍

Fiat-Chrysler выпустила рекламный ролик нового пикапа Ram 1500. Ролик был подготовлен для трансляции в Super Bowl 2018 и на протяжении всего видео играет измененная музыка Queen «We Will Rock You».

Новый пикап Ram 1500 был представлен в прошлом месяце на автосалоне в Детройте. Он получил новую платформу и стал значительно легче своего предшественника. Также в модели впервые появились гибридные силовые установки под названием E-Torque.

Предлагается два типа гибридных моторов это 3,6-литровый V6 с 48-вольтовым генератором, также этот электромотор можно установить на V8 объёмом 5,7-литра.

Электродвигатель позволяет экономить топливо и помогает пикапу при низкоскоростном ускорении.

Также он существенно добавляет крутящего момента. В дальнейшем новое поколение Ram 1500 станет доступно с дизельным мотором EcoDiesel V6.