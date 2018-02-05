Zotye назвала дату старта продаж и цены на новый кроссовер T500

Китайский автопроизводитель готовит к продажам свой новый кроссовер Т500, который в качестве концепта дебютировал весной прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Официальный старт продаж новинки запланирован на март текущего года.

Для покупки новый кроссовер будет доступен в шести комплектациях по цене от 78 800 юаней или 703 тысячи рублей.

В модельном ряду Zotye T500 расположится ниже модели Т600. Габариты новинки составляют: 4 632/1 850/1 695 мм, а размер колесной базы составит 2 700 мм.

Линейка двигателей представлена полуторалитровым двигателем, который оснащен турбиной и выдает 156 лошадиных сил мощности.

Среди трансмиссий предлагается 5-скоростная механическая или шестиступенчатая автоматическая коробки передач, которые будут работать только с приводом на переднюю ось.

В списке доступного оборудования кроссовера предлагается многофункциональный руль, информационно-развлекательная система с «парящим» дисплеем, 4 подушки безопасности, бесключевой доступ в салон, датчики давления в шинах, электронный ручной тормоз, система стабилизации, а также кожаная отделка салона.

В максимальной комплектации Т500 получил ценник 123 800 юаней, а это чуть более 1,1 миллиона рублей.