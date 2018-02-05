В компании Hyundai Motor рассматривают возможность организации выпуска трансмиссий и двигателей на территории РФ. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в текущем году.

Так, Hyundai может начать производство моторов и трансмиссий в России, о чем стало известно RNS от управляющего директора Hyundai Motor в России Алексея Калицева.

Сейчас в компании активно обсуждают разные возможности, в числе которых и производство на российском заводе силовых агрегатов и КП.

Также в общении с журналистами представитель компании отметил, то в этом году на предприятии в Петербурге планируется выпустить 235 тысяч автомобилей Hyundai и Kia.

В прошлом году на производственной площадке было выпущено 233 500 автомобилей, что превышает показатель 2016 года на 13%.