В Nissan готовят внедорожник Nissan Armada в версии Snow Patrol‍

В рамках автосалона в Чикаго производитель Nissan представит уникальную версию своего внедорожника Armada Snow Patrol. Это будет модернизированный внедорожник, который получил ряд доработок.

Так, Armada Snow Patrol получил на 7,62 см приподнятую подвеску, внедорожные шины, усиленный передний бампер, дополнительное освещение, а также багажник на крыше.

Все доработки были созданы для того, чтобы внедорожник смог легко передвигаться по заснеженным горным районам.

В движение уникальную версию модели будет приводить восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,6 литра. Отдача силового агрегата составит 390 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет использоваться семискоростной автомат.

Последний будет работать с полноприводной системой. Также стоит отметить во внедорожнике и внедорожный бампер Smittybilt с лебедкой, которая может тянуть не менее 5 440 кг.

В салоне автомобиля будут кожаные кресла, логотипы Armada Snow Patrol и серые перфорированные вставки.