В рамках автосалона в Чикаго производитель Nissan представит уникальную версию своего внедорожника Armada Snow Patrol. Это будет модернизированный внедорожник, который получил ряд доработок.
В Nissan готовят внедорожник Nissan Armada в версии Snow Patrol
Так, Armada Snow Patrol получил на 7,62 см приподнятую подвеску, внедорожные шины, усиленный передний бампер, дополнительное освещение, а также багажник на крыше.
Все доработки были созданы для того, чтобы внедорожник смог легко передвигаться по заснеженным горным районам.
В движение уникальную версию модели будет приводить восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,6 литра. Отдача силового агрегата составит 390 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет использоваться семискоростной автомат.
Последний будет работать с полноприводной системой. Также стоит отметить во внедорожнике и внедорожный бампер Smittybilt с лебедкой, которая может тянуть не менее 5 440 кг.
В салоне автомобиля будут кожаные кресла, логотипы Armada Snow Patrol и серые перфорированные вставки.