Что ждать от Киа Соренто в 2018 году?

Официальные диллеры KIA начали прием заказов на новый KIA Sorento в 2018 году. Модель KIA Sorento Prime представлена в тринадцати разных вариантах. Стоимость новинки варьируется от 1, 850 миллионов рублей до 2,780 миллионов.

Что ждать от нового Киа Соренто? Обновленная модель обладает новыми колесными дисками в семнадцать-девятнадцать дюймов, видоизмененными бамперами, качественной светотехникой и расширенной цветовой гаммой. К основной палитре будут добавлены темно-синий и коричневый. В салоне обновился блок климатической системы и обновленный руль.

Вариантов двигателя имеется три, два бензиновых и один дизельный. Бензиновые моторы рассчитаны на 2,4 или 3,5 литра. Первый выдаст 188 лошадиных сил, второй – 249. Дизельный движок имеет объем в 2,2 литра и мощность в две сотни лошадиных сил. Работают все они только с АКПП в шесть или восемь ступеней.

Базовая модификация работает на переднем приводе, все остальные версии новой КИА отличаются полным приводом в сочетании с электрогидравлической межосевой муфтой. Для российских условий все новинки в линейке KIA Sorento Prime обладают рядом специальных качеств:

Передние и крайние задние сиденья обладают подогревом.

Руль также подогревается.

Для качественной видимости машина оснащена также подогревом лобового стекла и зеркал.

Установлен датчик, показывающий уровень омывающей жидкости.

Зона стеклоомывателя также подогревается.

В базовой комплектации KIA имеет:

Антиблокировочная система.

Электронная система динамической стабилизации.

Электронный помощник, срабатывающий при экстренном торможении.

Шины с датчиком давления.

Помощник при езде в подъем.

Система устойчивости курса при буксировке прицепа.

Kia Sorento Prime GT Line, самая лучшая модификация нового автомобиля, имеет новый электроусилитель на руле, мощные передние тормоза. Салон этой модели отделан черной кожей – глянцевые ставки и красная строчка придают ему стильный и презентабельный вил. В качестве бонусов модификация обладает селекторной коробкой передач, логотипами GT Lineна сиденьях и в салоне. Для переключения передач можно использовать подрулевые лепестки.

В целом, 2018 год обещает появление у Киа Соренто качественного, мощного и стильного автомобиля, достойного пристального внимания каждого автолюбителя.