Эксперты ADAC назвали самые экологически «чистые» автомобили в мире

В ADAC назвали самые экологически чистые автомобили в мире и лидеров в 2017 году стал Hyundai Ioniq Electric.

Специалисты используют свою методику определения количества вредных выбросов у классических ДВС и гибридов, а для электрокаров берут расчет исходя из количества потребляемой электроэнергии, на вырабатывание которой электростанции также загрязняют окружающую среду.

Автомобили с ДВС и гибридными силовыми установками тестируют изначально на стенде, а потом в реальных условиях.

Электрокары рассчитывают по формуле после замеров количества затраченной электроэнергии.

На каждую модель начисляют балы и звезды, а самое большое количество балов оказалось у Hyundai Ioniq Electric – 105 балов из 110 возможных.

На 100 километров пути корейский электрокар расходует 14,7 кВт∙ч электроэнергии, что в пересчете составило 85 г/км CO₂.

Наиболее экологически чистыми авто по версии ADAC стали:

Hyundai Ioniq Electric – 105 баллов

Volkswagen e-Golf – 100 баллов

Toyota Prius Plug-In Hybrid – 97 баллов

Opel Ampera-e – 95 баллов

Renault Zoe (с батареей 41 кВт∙ч) – 94 балла

Audi A4 Avant g-tron – 88 баллов

Tesla Model X 100D – 87 баллов)

Suzuki Ignis 1.2 SHVS – 84 балла

Toyota Yaris 1.5 – 84 балла

Toyota C-HR Hybrid – 82 балла