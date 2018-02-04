Китайская марка Hongqi построила купе в стиле Mercedes-Maybach 6

На специальном мероприятии было показано купе, выполненное в стиле концепта Vision Mercedes-Maybach 6.

Модель выполнили в ретро-стиле с закрытыми колесами и большим капотом, на котором красуется красный гребень.

Также автопроизводитель показал новый логотип и рассказал про будущий модельный ряд, который до 2025 года будет состоять из 15 «зеленых» и 2 классических моделей.

Дизайнерские решения представленного концепта можно будет встретить в новых моделях премиального автопроизводителя.