Компания Hongqi, занимающаяся производством лимузинов показала концепт, который демонстрирует дальнейшее развитие марки.
Китайская марка Hongqi построила купе в стиле Mercedes-Maybach 6
04.02.2018 18:42
33 0
На специальном мероприятии было показано купе, выполненное в стиле концепта Vision Mercedes-Maybach 6.
Модель выполнили в ретро-стиле с закрытыми колесами и большим капотом, на котором красуется красный гребень.
Также автопроизводитель показал новый логотип и рассказал про будущий модельный ряд, который до 2025 года будет состоять из 15 «зеленых» и 2 классических моделей.
Дизайнерские решения представленного концепта можно будет встретить в новых моделях премиального автопроизводителя.
Комментарииcomments powered by HyperComments