Toyota на выставке Auto Expo 2018 покажет бюджетный седан Vios

Японский автопроизводитель анонсировал презентацию бюджетного седана Toyota Vios, показ которого состоится в рамках выставки Auto Expo. Последняя начнет свою работу 7 февраля.

Обновленная версия недорогого седана позиционируется как модель 2018 года.

Автомобиль был адаптирован для индийского рынка, а по сути это другая версия Yaris Ativ, показанного в Таиланде в прошлом году. Седан получил следующие габариты: 4 425/1 730/ 1 475 мм.

Расстояние между осями составит 2 550 мм. Моторная гамма Vios будет представлена полуторалитровым 105-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика или вариатор.