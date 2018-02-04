«Гараж 54» удивил «Гелендвагеном» изо льда на базе УАЗ

В этот раз они создали ледяной Мерседес Гелендваген, который к тому же еще и в состоянии ездить.

В основе ледяного автомобиля лежит УАЗ, который усилили металлическим каркасом, а на последнем как раз и лежат ледяные блоки.

На весь автомобиль ушло около 5 тонн льда, а весь процесс по созданию ледяного Гелендвагена занял не один день. Для эффекта автомобиль оснастили подсветкой.



