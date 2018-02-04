Российские аналитики опубликовали статистику продаж мотоциклов с пробегом в России по итогам прошлого года. По данным Автостат, продажи подержанных мотоциклов в России в 2017 году выросли на 3,2%.

В количественном выражении объём продаж составил 73,3 тыс. единиц.

Рост рынка наблюдается уже второй год подряд. Чаще всего на вторичном рынке приобретают мотоциклы марки Honda, на долю которых приходится четверть рынка или 18,2 тыс. ед.

На втором месте по объёмам продаж располагаются мотоциклы Yamaha (12,3 тыс. ед.), а на третьем Suzuki (8,3 тыс.).

Четвертое и пятое место оказалось за Kawasaki (6,5 тыс. ед.) и BMW (3,5 тыс. ед.).