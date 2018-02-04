В Польше разработали сверхдлинный 24-метровый троллейбус

В 2018 году в Европе появятся первые тестовые образцы 24 метрового трехсекционного троллейбуса с блоком аккумуляторов.

Польская компания Solaris Bus & Сoach S.A. разрабатывает троллейбус Solaris Trollino 24 (цифры указывают на его длину).

Проект по созданию ТС был представлен в начале прошлого года и уже в текущем году транспортное средство отправится на испытания в реальных условиях.

Заказчиком Solaris Trollino 24 является рижский оператор, который до этого у польского производителя заказывал водородные троллейбусы.

В Solaris Trollino 24 установят блок аккумуляторов, который позволит троллейбусу объехать пробки или продолжить движение там, где нет контактной сети.

У водителя троллейбуса появятся два больших экрана, один из которых будет для камер наблюдения в салоне ТС, а второй монитор покажет картинку с наружных камер.

Для удобства посадки пассажиров Solaris Trollino 24 оснастили пятью двустворчатыми дверями, а в салоне добавили несколько мест для крепления инвалидных колясок. Общее количество сидячих мест в салоне троллейбуса 53.