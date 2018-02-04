Ассоциация «Укравтопром» опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на украинском рынке за прошлый месяц. Согласно статистике, продажи автомобилей в Украине в январе выросли на 37%.

В количественном выражении объём продаж автомобилей на первичном рынке Украины составил 6,6 тысяч ед.

При этом в сравнении с декабрем 2017 года продажи просели, ведь в последнем месяце года в стране реализовали 9 179 автомобилей.

Лидером среди марок автомобилей на рынке является Тойота с результатом 941 реализованный автомобиль, что на 91% больше.

На втором и третьем месте оказались Renault (589 авто, +21%) и Volkswagen (576 шт., +30%), а впервой пятерке расположились Nissan (447 авто, +5) и Skoda (438 шт., +55%).

Лидером по продажам среди моделей является Volkswagen Golf, который разошелся тиражом в количестве 218 единиц.