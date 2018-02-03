В ушедшем году российский рынок пополнился немалым количеством новых автомобилей, некоторые из которых продемонстрировали успешный старт, другие показали небольшие продажи, а третьи и вовсе оказались провальными.

Эксперты «Автовзгляда» проанализировали продажи новых автомобилей, которые стартовали на рынке России и составили список моделей с самыми низкими продажами.

Так, эксперты составили ТОП-5 самых провальных новинок 2017 года, который возглавил Mini Cabrio. Этот автомобиль в прошлом году был реализован в количестве 21 экземпляра.

Отмечается, что в рейтинге оказались только те автомобили, которые появились на рынке в первой половине 2017 года. На втором месте в списке расположился Geely Emgrand GT.

Продажи этого автомобиля составили 25 единиц. По некоторым данным низкие продажи связаны в первую очередь с ценой на «китайца».

В тройке антирейтинга расположилось купе премиальной марки Infiniti — Q60, которая была продана в количестве 49 единиц.

С таким же показателем продаж в списке оказался и SsangYong Actyon, а замкнул первую пятерку Peugeot 2008 с результатом 38 проданных экземпляров.