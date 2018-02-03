BMW опровергла выпуск кабриолета на базе BMW X2

Недавно появилась информация, что BMW выпустит открытую версию кроссовера X2, но эта информация не подтвердилась, а опроверг её сам автопроизводитель.

Зарубежные СМИ заявили, что BMW готовит в лице BMW X2 конкурента для Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet.

К этой новости многие автоэксперты отнеслись скептически, ведь сейчас такие автомобили практически не пользуются спросом и их продажи по всему миру исчисляется сотнями, а не тысячами.

После такого сообщения отдел по работе с общественностью выступил с опровержением по поводу выхода кабриолета и двухдверного BMW X2. Также было добавлено, что эта модель не будет выпущена в виде пикапа.